РИАМО - 23 авг. Тизер нового блокбастера о супергерое Бэтмене с актером Робертом Паттинсоном в главной роли опубликовали на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros, передает Федеральное агентство новостей.

«Режиссером киноадаптации популярной серии комиксов о Бэтмэне выступил Мэтт Ривз, который также участвовал в написании сценария фильма», — говорится в сообщении.

В картине также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон и Колин Фаррел.

Лента расскажет о раннем этапе становления Бэтмена, а также истории других персонажей вселенной — Женщины-кошки, Пингвина и Загадочника.

Работа над картиной велась в течение многих лет и релиз неоднократно переносился. В мировой прокат «Бэтмен» выйдет 1 октября 2021 года, а в российский — 30 сентября.