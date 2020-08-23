РИАМО - 23 авг. Столичные волонтеры во время пандемии занимались доставкой продуктов и лекарств на дом, а также помогали в больницах врачам, при этом, по словам самих добровольцев, вступить в их ряды может каждый, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Главное — не бояться сделать первый шаг, потому что ты получаешь каждый раз такую огромную отдачу, которая очень сильно влияет на формирование твоей личности. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, — это не просто так, это кому-то нужно и важно», — сказала координатор московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Джемият Курбанова.
Куратор волонтерского движения в Музее Победы на Поклонной горе Владислав Мунтяну добавил, что для того, чтобы стать волонтером нет никаких ограничений.
Волонтер Светлана Билибина отметила, что перед тем как вступать в ряды волонтеров, каждому необходимо правильно оценить свои силы, а потом уже пробовать.
«Можно прийти на любой проект, но начать лучше с того, к чему лежит душа. Это важно. Если изначально человек настроен на позитив, то участие в первом проекте будет восприниматься совершенно по-другому», — заключила Билибина.
Добровольческая акция #МыВместе проходила с конца марта до июня по всей стране, в ней приняли участие свыше 21 тысячи москвичей.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
23 АВГУСТА
- В России создали «антиковидную» пропускную систему. Это модификация тепловизора с функцией распознавания лица.
- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.
- За сутки в России зарегистрировали 4 852 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 611.
- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.
- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.
- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестирование на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии