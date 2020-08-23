РИАМО - 23 авг. Столичные волонтеры во время пандемии занимались доставкой продуктов и лекарств на дом, а также помогали в больницах врачам, при этом, по словам самих добровольцев, вступить в их ряды может каждый, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главное — не бояться сделать первый шаг, потому что ты получаешь каждый раз такую огромную отдачу, которая очень сильно влияет на формирование твоей личности. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, — это не просто так, это кому-то нужно и важно», — сказала координатор московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Джемият Курбанова.

Куратор волонтерского движения в Музее Победы на Поклонной горе Владислав Мунтяну добавил, что для того, чтобы стать волонтером нет никаких ограничений.

«Волонтером может стать каждый — и тот, кому еще нет 18 и даже 14 лет, и тот, кому уже далеко за 50, за 60. У нас огромное количество «серебряных» добровольцев старше 55 лет. Они вносят значительный вклад в развитие волонтерского движения в Москве и в стране: когда школьники и студенты учатся, а мероприятия проходят практически каждый день, на них держится вся добровольческая работа», — добавил Мунтяну.

Волонтер Светлана Билибина отметила, что перед тем как вступать в ряды волонтеров, каждому необходимо правильно оценить свои силы, а потом уже пробовать.

«Можно прийти на любой проект, но начать лучше с того, к чему лежит душа. Это важно. Если изначально человек настроен на позитив, то участие в первом проекте будет восприниматься совершенно по-другому», — заключила Билибина.

Добровольческая акция #МыВместе проходила с конца марта до июня по всей стране, в ней приняли участие свыше 21 тысячи москвичей.

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Текстовая трансляция

23 АВГУСТА

- В России создали «антиковидную» пропускную систему. Это модификация тепловизора с функцией распознавания лица.

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 852 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 611.

- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.

- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности. <...> Мы не увидели всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируется», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестирование на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.