РИАМО - 23 авг. Дорожная авария с участием грузового автомобиля произошла на улице Зеленоградской в столице, по предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На улице Зеленоградской, 37 произошло ДТП с автомобилем Mitsubishi и грузовиком Ford. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и ребенок, находившиеся в Mitsubishi», — говорится в сообщении.

Также в аварии погиб один человек.

Движение транспорта по улице Клинской в районе дома 37 в настоящий момент перекрыто.