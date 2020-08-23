РИАМО - 23 авг. В Москвы за сутки выявили 611 случаев коронавирусной инфекцией, что является самым низким количеством новых случаев инфицирования за август, сообщает столичный оперштаб.

Темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составляет 0,24%. Всего на текущий момент зафиксировано 257 124 случая Covid-19.

«Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне», — отмечается в материале.

Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.

Все пациенты и контактировавшие с ними находятся под меднаблюдением.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается стабильной, серьезного всплеска заболеваемости не зафиксировано.

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23 АВГУСТА

- Российский холдинг «Швабе», входящий в состав корпорации «Ростех», разработал модификацию «антикоронавирусного» тепловизора с функцией распознавания лица.

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.

- В России коронавирус диагностировали у 4 852 человек. В Москве 611 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 164.

- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.

- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности. <...> Мы не увидели всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируется», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестироваоние на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.