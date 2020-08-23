РИАМО - 23 авг. Российский боксер Александр Поветкин эффектным ударом отправил в нокаут британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает Газета.ru.

Бой прошел в британском городе Брентвуде. Поветкин побывал в нокдауне в третьем раунде, а в четвертом Уайт нанес еще один удар и отправил россиянина в нокаут. Несмотря на это, в начале пятого раунда «Русский витязь» нанес мощнейший апперкот, который свалил с ног британского спортсмена. После этого рефери остановил поединок.

«Поветкин стал временным чемпионом WBC и должен будет встретиться с непобежденным чемпионом мира, которым сейчас является британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри», — говорится в сообщении.

Поветкин одержал 36-ю победу в 39 боях на профессиональном ринге.