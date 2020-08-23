РИАМО - 23 авг. На портале «Узнай Москву» появились новые маршруты, которые посвящены Измайловскому и Бабушкинскому паркам, в них появились плакаты с QR-кодами, благодаря которым можно попасть на страницу с описанием маршрута, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Совместно со столичным департаментом культуры мы продолжаем разрабатывать интересные маршруты по городским паркам, чтобы москвичи и туристы могли не просто прогуляться, но и узнать интересные факты о самих парках и объектах, которые встретятся им на пути», — сказал куратор ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Маршрут по Измайловскому парку начинается у конноспортивного комплекса «Измайлово». Он был построен на окраине парка в 1935 году по инициативе маршала Семена Буденного. После чего он поведет через аллею Пролетарского Входа, откуда можно попасть к Круглому пруду с лодочной станцией.

В Бабушкинском парке маршрут начинается с «сухого» фонтана, открытого в 2013 году, первого такого фонтана в Москве. Сухим он назван потому, что имеет специфическую конструкцию и расположенную ниже уровня земли водную чашу, поэтому создается впечатление, что струи воды бьют прямо из земли.

Кроме того, посетители также увидят скульптуру Александра Пушкина, бронзовый бюст летчика Михаила Бабушкина, скульптуры медведицы и медвежат.