РИАМО - 23 авг. В столице умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент с подтвержденным коронавирусом.

В общественных местах и транспорте города следует носить маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 965 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 204 786», - сказала Ракова.

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23 АВГУСТА

- Российский холдинг «Швабе», входящий в состав корпорации «Ростех», разработал модификацию «антикоронавирусного» тепловизора с функцией распознавания лица.

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.

- В России коронавирус диагностировали у 4 852 человек. В Москве 611 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 164.

- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.

- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности. <...> Мы не увидели всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируется», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестироваоние на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.