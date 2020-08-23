РИАМО - 23 авг. В воскресенье в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 26 градусов, основной пик жары придется нам послеобеденное время, осадков в течение дня не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня максимальная температура воздуха в столице составит 24-26, по области - 21-26 градусов. Осадков не предвидится. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормальных значений», - говорится в сообщении.

Основной пик жары в Московском регионе придется на послеобеденные часы - с 13 до 18 часов. В это время не рекомендуется находиться на открытом солнце.

Геомагнитный фон прогнозируется в области и столице преимущественно спокойный.