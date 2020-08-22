РИАМО - 22 авг. В День государственного флага России в Химках прошла церемония вручения паспортов 14 юным жителям города, мероприятие посетил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

Выступая перед собравшимися в музейном комплексе на территории парка имени Л.Н.Толстого, Брынцалов отметил символичность получения паспорта в День флага РФ.

«Сегодня у вас один из самых главных дней в вашей жизни – вы получаете паспорт Российской Федерации и становитесь полноценными гражданами великой страны. Более того – вы получаете паспорт в такой важный день – день нашего флага. Более трех веков он олицетворяет свободу, суверенитет и достоинство Российского государства», - сказал спикер регионального парламента.

Он выразил уверенность, что новые граждане страны продолжат славные традиции своих родителей, бабушек и дедушек, всех предшествующих поколений, а также будут достойно нести гордое звание гражданина России.

Глава Химок Дмитрий Волошин также поздравил юных жителей с получением самого важного документа и выразил надежду, что они будут трудиться и жить в городе, а «власти, со своей стороны, будут делать все возможное для комфортного проживания».