РИАМО - 22 авг. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотиков, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в квартире 66-летнего жителя одного из домов на проспекте Буденного полицейские обнаружили пять полимерных пакетиков с неизвестным веществом, пластиковую банку с тем же составом, а также предмет, похожий на пистолет, и 99 патронов», - говорится в сообщении.

По экспертному заключению пистолет марки «Марголина» относится к спортивно-тренировочному нарезному огнестрельному оружию и пригоден к стрельбе, а 99 патронов являются боеприпасами.

Также в ходе экспертизы было выяснено, что неизвестное вещество зеленого цвета массой 7,2 грамма – марихуана.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.