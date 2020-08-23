РИАМО - 23 авг. Открытие международного форума «Армия-2020» состоится в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье, для посетителей мероприятия подготовлена обширная программа.

В частности, в рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, брифинги, планируется обсудить развитие военной техники и многие другие вопросы.

На площадках мероприятия представят экспозиции разные страны и роды войск. Статическая экспозиция расположится в павильонах и на открытых площадках КВЦ «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Общая площадь выставки составит более 320 тысяч квадратных метров.

Уникальную программу подготовила для форума пилотажная группа «Стрижи». Впервые они продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей. В летной программе также примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности.

Еще на полигоне Алабино можно будет увидеть первый этап «Танкового биатлона». В день открытия в заезде конкурса выступят сборные Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.

Посетителям форума будут измерять температуру, также обязательно нужно носить маски. Такие меры приняты из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию.

С воскресенья для участников и гостей мероприятия будут запущены дополнительные электрички и поезда «Ласточка». Из Москвы «Ласточки» будут отправляться по электрифицированным путям, а на станции Кубинка состав прицепят к тепловозу, который довезет пассажиров до парка «Патриот». Поездка от столицы составит два часа.

Коме того, гостей и участников форума будут перевозить около 600 автобусов «Мострансавто». Транспортные средства будут тематически оформлены. Они будут курсировать на 16 специальных маршрутах.

Для посетителей также запустили интерактивную схему движения транспорта на территории парка «Патриот». Для планирования маршрута по территории парка нужно будет воспользоваться формой на сайте https://transport.rusarmyexpo.ru/.

Военно-технический форум «Армия-2020» будет идти до 29 августа на трех площадках Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.