РИАМО - 22 авг. Пассажирам и водителям общественного транспорта Москвы раздали 10 тысяч лент с российским триколором в честь Дня государственного флага России, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Раздачей сувениров занимался совет транспортной молодежи, в который входят Московский метрополитен, ГКУ «Организатор перевозок», «Мосгортранс» и ЦОДД.

«10 тысяч флажков получили пассажиры метро, трамваев, электробусов, а также водители личных авто», — говорится в сообщении.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Это официальный праздник в честь одного из главных государственных символов, который отмечают по всей стране с 1994 года.