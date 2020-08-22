РИАМО - 22 авг. Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным посетил шесть объектов в городе, по которым были нарекания со стороны жителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Так, на улице 9 мая жители дома №4А просили о реконструкции детской площадки и о благоустройстве территории. А жильцы корпуса №2 оставили просьбы о ремонте подъезда. Сейчас работы ведутся — новые стены уже готовы, в скором времени, как обещали представители управляющей компании, будут готовы и полы», — говорится в сообщении.

Также Брынцалов ознакомился с ходом ремонта дорожного покрытия на Ленинском проспекте около железнодорожной станции Химки.

Еще один важный объект, о котором просили жители, — строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в районе Транспортного проезда. В этом году планируется разработать и согласовать все документы на объект, оформить землю, а в 2021 году после строительства будет оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Спикер регионального парламента также проверил ход работ по возведению пристройки к школе №20. Здесь появятся дополнительные помещения со спортзалом и учебными кабинетами. Брынцалов высоко оценил темпы строительства.

«Необходимо вовремя и правильно реагировать на запросы людей. Как видим, они все в основном касаются качества жизни, удобства. Это именно то, чего требуют от нас люди — жить в комфортных и благоустроенных условиях», — отметил спикер Мособлдумы.

Он добавил, что у жителей есть вопросы краткосрочного характера, которые должны решаться оперативно местными властями, а есть те, которые требуют внимания региональной или федеральной власти, на них нужно больше времени, а также дополнительное финансирование.

«Именно по ним по итогам поездки мы и будем принимать участие вместе с областными министерствами, чтобы пожелания людей были выполнены», — заключил Брынцалов.