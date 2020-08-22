РИАМО - 22 авг. Гражданам России в ближайшее время разрешат въезд на территорию Польши, передает РИА Новости.

По данным Польского агентства печати, РФ планируют исключить из списка стран, авиасообщение с которыми находится под запретом из-за пандемии Covid-19.

«Из списка стран, перелеты в которые запрещены, пропали Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия, а также Сан-Томе и Принсипи», — отмечается в материале.

Вместе с этим, Польша закрывает въезд гражданам США, Бельгии, Испании и ряда других стран с сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее Росавиация расширила список российских городов с международным авиасообщением, включив в него Казань, Калининград и Новосибирск.

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22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.