РИАМО - 22 авг. Двадцатиметровый триколор украсил здание общежития Российского университета транспорта в Москве в День государственного флага РФ, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«В праздничный день на здании одного из общежитий вуза вывесили 20-метровое полотно. Таким образом, на здании общежития №2 транспортного вуза, в котором проживают иностранные студенты, появилось полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — государственный флаг Российской Федерации», — сказал проректор вуза Михаил Кленов.

Также триколор площадью порядка 1 тысячи квадратных метров развернули в субботу у стен Музея Победы.

Еще один триколор появился в небе Московской области: площадь флага составила 5 тысяч квадратных метров, его развернули парашютисты.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа.