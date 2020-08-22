РИАМО - 22 авг. Вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков в субботу посетил VI международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который открылся в музее-заповеднике «Горки Ленинские», он отметил, что власти региона активно поддерживают организацию подобных мероприятий.

Фестиваль проходит 22 и 23 августа. В рамках мероприятия выступят Лариса Долина, Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также другие известные артисты.

«Сегодня государственный праздник, День российского флага, и мы очень рады встречать гостей на замечательном фестивале «Jazzовые сезоны». Это уже шестой фестиваль, он продлится два дня», — сказал Чупраков.

Он подчеркнул, что всех гостей фестиваля ожидает удивительная музыка на фоне исторических достопримечательностей.

«Мы очень рады, что такая идея возникла несколько лет назад. Инициатором был Игорь Михайлович (Бутман - ред.), он один из организаторов. Мы всячески поддерживаем такие начинания и очень рады, что жители Подмосковья и гости могут приобщиться к прекрасному, к музыке, истории и культуре», — добавил вице-губернатор.

В 2018 и 2019 годах фестиваль вошел в десятку лидеров лучших джазовых опен-эйр мероприятий России. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Московской области.

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