РИАМО - 22 авг. Вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков в субботу посетил VI международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который открылся в музее-заповеднике «Горки Ленинские», он отметил, что власти региона активно поддерживают организацию подобных мероприятий.
Фестиваль проходит 22 и 23 августа. В рамках мероприятия выступят Лариса Долина, Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также другие известные артисты.
Он подчеркнул, что всех гостей фестиваля ожидает удивительная музыка на фоне исторических достопримечательностей.
«Мы очень рады, что такая идея возникла несколько лет назад. Инициатором был Игорь Михайлович (Бутман - ред.), он один из организаторов. Мы всячески поддерживаем такие начинания и очень рады, что жители Подмосковья и гости могут приобщиться к прекрасному, к музыке, истории и культуре», — добавил вице-губернатор.
В 2018 и 2019 годах фестиваль вошел в десятку лидеров лучших джазовых опен-эйр мероприятий России. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Московской области.
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