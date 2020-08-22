РИАМО - 22 авг. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свыше 40% россиян готовы привиться от коронавируса при помощи новой вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС.

Всего было опрошено 1,6 тысячи россиян в возрасте 18 лет и старше.

«Новая вакцина и вопрос, будем мы прививаться или нет? 42% говорит: «Да, скорее всего», а 52% заявили: «Нет, не будем прививаться», — сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

По его словам, это «интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала новую вакцину от коронавируса.

Препарат, который назвали «Спутник V», планируют ввести в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Его будут выпускать в ампулах объемом 0,5 миллилитра.

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Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.