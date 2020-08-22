РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 авг. До конца текущего года проведут ремонт подъезда в доме №15 на Новой улице подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне глава Котельников Сергей Жигалкин провел очередную встречу с жителями. Она прошла возле дома №15 на улице Новой. Жигалкин приехал сюда для того, чтобы проверить исполнение его поручения: ранее к главе обратились жители с просьбой привести в порядок разбитый тротуар и бордюры, которые были частично разрушены.

«У жителей накопились и другие вопросы, которые они озвучили главе в ходе встречи. Основным из них стал ремонт подъезда. Сергей Жигалкин поручил подготовить и утвердить смету, и к концу года довести ремонт до ума, а также заменить скамейку возле первого подъезда», - говорится в сообщении.

Также внимание уделили детской площадке. Жигалкин обратился к руководителю местного отделения ассоциации советов МКД Рание Ибрагимовой с просьбой проработать вопрос по детской площадке: рассмотреть ее на включение в план комплексного благоустройства на следующий год.

Жигалкин пообещал, что здесь будут установлены именно те элементы, которые нужны жителям. Также он обратил внимание на то, что ограждение детской площадки нуждается в покраске, а покрытие в некоторых местах пришло в негодность. По его словам, это недоработка управления благоустройства, поэтому они должны своими силами все привести в порядок.

В завершение встречи был поднят вопрос о перекрытии проезда к дому. Практически все жильцы жалуются на транзитный проезд транспорта, что часто создаеет опасные ситуации. Жигалкин пояснил, что для этого нужно вынести вопрос на общее собрание собственников, и в случае положительного решения дорогу можно будет перекрыть. Он также попросил Ибрагимову помочь в организации и проведении собрания.