РИАМО - 22 авг. Для посетителей международного форума «Армия-2020» разработали интерактивную схему движения транспорта на территории подмосковного парка «Патриот», сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«На официальном сайте форума «Армия-2020» существует интерактивная схема движения внутреннего транспорта на территории парка «Патриот». Вы можете самостоятельно распланировать свой маршрут», - отмечается в сообщении.

Для построения маршрута следует указать откуда и куда планируется поездка.

Воспользоваться интерактивной схемой гости мероприятия могут по ссылке.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.