РИАМО – 22 авг. В Зарайске прошел третий старт серии забегов «Живу спортом» - «ЗаRUNск», победителей соревнований наградили кубками и медалями, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнования приехали любители бега из Москвы, Подмосковья и соседних регионов.

«Участники преодолели одну дистанцию на выбор: 5, 10 или 21,1 километра. По результатам каждого забега были выявлены победители в мужском и женском зачетах. Также на забеге «ЗаRUNск» был обновлен рекорд полумарафонской трассы среди мужчин – Александр Именин из Рязани финишировал с результатом 01:11:08», – говорится в сообщении.

Лидеров турнира наградили кубками, медалями и специальными призами. Остальные участники забега на финише получили тематическую медаль с изображением Зарайского кремля.

Также участники забега посетили обзорные экскурсии по постоянной экспозиции «Коллекция музея» и по территории кремля. Все желающие смогли подняться на смотровую площадку водонапорной башни города, с которой открывается вид на Зарайск и его окрестности.

Главной особенностью серии забегов «Живу спортом» являются эксклюзивные медали, которые соединяются в единый пазл. Каждая отражает достопримечательности того города, где проводится турнир.

«С каждым забегом участники больше и больше узнают друг о друге, теснее начинают общаться и к последнему старту серии забегов «Живу спортом» они становятся единомышленниками и сторонниками большого спортивного движения», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что старты забега организуют таким образом, чтобы они включали в себя и соревновательную часть, и культурную программу.

Министр напомнил, что следующий забег серии «Живу спортом» пройдет 6 сентября в Серпухове.