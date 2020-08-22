РИАМО – 22 авг. В Зарайске прошел третий старт серии забегов «Живу спортом» - «ЗаRUNск», победителей соревнований наградили кубками и медалями, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
На соревнования приехали любители бега из Москвы, Подмосковья и соседних регионов.
Лидеров турнира наградили кубками, медалями и специальными призами. Остальные участники забега на финише получили тематическую медаль с изображением Зарайского кремля.
Также участники забега посетили обзорные экскурсии по постоянной экспозиции «Коллекция музея» и по территории кремля. Все желающие смогли подняться на смотровую площадку водонапорной башни города, с которой открывается вид на Зарайск и его окрестности.
Главной особенностью серии забегов «Живу спортом» являются эксклюзивные медали, которые соединяются в единый пазл. Каждая отражает достопримечательности того города, где проводится турнир.
Он добавил, что старты забега организуют таким образом, чтобы они включали в себя и соревновательную часть, и культурную программу.
Министр напомнил, что следующий забег серии «Живу спортом» пройдет 6 сентября в Серпухове.
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