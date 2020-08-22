РИАМО – 22 авг. С начала запуска движения по Московским центральным диаметрам поезда перевезли уже 91 миллион человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 миллион пассажиров», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что самыми популярными станциями среди пассажиров являются Царицыно, Белорусская и Одинцово. Каждой из данных станций ежедневно пользуются порядка 20 тысяч пассажиров.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

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