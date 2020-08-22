РИАМО - 22 авг. Изменение стула может быть первым признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе — рака прямой кишки, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам руководителя отделения общей колопроктологии ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» Минздрава РФ, профессора Александра Кузьминова, в первую очередь нужно обращать внимание на характер дефекации и на наличие патологических примесей в каловых массах, к примеру слизи и крови.

«Это первые специфические признаки, которые могут сигнализировать об онкологии с локализацией в толстом кишечнике, а на более поздней стадии проявляются общие признаки онкологических заболеваний», — отметил врач.

По его словам, это такие признаки, как похудение, бледность, снижение аппетита, потеря работоспособности и быстрая утомляемость — так называемый общий онкологический синдром.

«Но первое — это, конечно, изменение характера дефекации и стула. Это два момента, которые являются ранними признаками рака прямой кишки», — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что нарушения стула могут сигнализировать и о других заболеваниях. При малейших подозрениях нужно сразу обследоваться, чтобы на ранней стадии выявить возможное новообразование кишечника.

«В связи с тем, что рак кишечника молодеет, на все признаки надо обращать внимание уже примерно с 40 лет», — заключил Кузьминов.