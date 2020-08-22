РИАМО - 22 авг. На территории Москвы работают 130 многофункциональных центров, в них каждый день приходят 70 тысяч посетителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первый центр «Мои документы» открылся в Москве ровно девять лет назад. Сейчас работает больше 130 МФЦ, в том числе три флагманских и целый Дворец госуслуг на ВДНХ. Каждый день в них приходят 70 тысяч человек, причем 98% услуг можно получить в любом центре без привязки к месту жительства», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин высказал мнение, что МФЦ является одним из важнейших проектов десятилетия. Городские центры помогли сделать получение услуг для жителей удобнее и быстрее.

«Множество сервисов в одном месте, электронная очередь, комфортные помещения и, конечно, люди, которые там работают. По сути, создана новая профессия: сотрудник центра госуслуг», — добавил столичный градоначальник.

Он уточнил, что во время пандемии коронавируса свыше 800 работников МФЦ стали операторами горячей линии по вопросам Covid-19. Еще часть работников помогали медикам с бумажной и административной работой.