РИАМО - 22 авг. Столичные полицейские задержали 50-летнего мужчину, который заявил об угрозе взрыва в аэропорту Внуково, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

Мужчина сам подошел к сотрудникам полиции и сказал, что на территории воздушной гавани в ближайшие часы произойдет террористический акт.

«По итогам проверки здания аэропорта и близлежащих объектов на его территории, опасных предметов сотрудники полиции не обнаружили. Подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он арестован, с ним работают следователи.