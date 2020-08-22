РИАМО - 22 авг. Подмосковные «Химки» и грозненский клуб «Ахмат» объявили стартовые составы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/2021, сообщает Газета.ru. «У «Химок» на старте выйдут: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате», — перечисляется в сообщении. «Ахмат» в стартовый состав включил Шелия, Пуцко, Семенова, Быстрова, Богосаваца, Тимофеева, Ильина, Роши, Исмаэла Силву, Харина и Понсе. Игра начнется в 16:00 на стадионе «Арена Химки».

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