РИАМО - 22 авг. В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет интеллектуальное военно-прикладное спортивное состязание с элементами боевой стрельбы, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Интеллектуальный биатлон» будет включать в себя шахматный турнир в режиме блиц-игры и соревнование по стрельбе из стрелкового оружия. Количество боеприпасов каждый стрелок получает в зависимости от количества баллов, заработанных в шахматном турнире, в соответствии с весовым коэффициентом шахматных фигур», — говорится в сообщении.

Победители и призеры данного турнира в личном и командном зачете будут определяться величиной суммы заработанных очков по результатам стрельбы.

Отборочные шахматные турниры проведут с 25 по 27 августа, а этап боевой стрельбы — 28 августа.

Данный вид спортивных соревнований направлен на расширение функциональных возможностей турниров по стрельбе и шахматной игре, причем комплексно и одновременно по двум направлениям, а также на развитие военно-прикладных навыков, интеллектуальных способностей и логического мышления участников состязаний.

«Интеллектуальный биатлон» — это совершенно новый военно-прикладной вид спорта, способный значительно увеличить популярность как шахмат, так и стрельбы из стрелкового оружия, сочетая в себе ранее несовместимые виды спорта. К участию в состязании допускаются посетители и гости форума», — уточняется в материале.

Предварительная запись на соревнования ведется по телефону: 8 (910) 611-25-25.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.