РИАМО - 22 авг. У стен Музея Победы в Москве военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры развернули гигантский триколор, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Торжественная церемония прошла под Гимн России, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около 1 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Впервые гигантский флаг России был развернут 11 июня 2014 года, накануне празднования Дня России. Мероприятие прошло на стадионе «Москвич». Факт развертывания самого большого флага страны был зафиксирован в российской «Книге рекордов и достижений». После завершения данного мероприятия флаг передали на хранение Музею Победы.

С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен музея.

В День государственного флага России огромный триколор вновь можно будет увидеть на площади перед музеем.