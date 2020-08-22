РИАМО - 22 авг. Заслуженный артист России Феликс Царикати рассказал, как в свое время певица Валентина Легкоступова спасла ему жизнь после отравления в поезде, сообщает Nation News.

Об инциденте артист поведал на похоронах эстрадной звезды.

«Это было в начале 90-х годов. Я ехал в поезде, ко мне подсели две девушки, обклафелинили меня, украли все деньги и документы. Мне было плохо, я был на грани смерти, но Валя спасла, когда стала промывать мне желудок. Если бы не она, то меня бы сейчас не было», — сказал Царикати.

Он добавил, что у него с Легкоступовой всегда были очень теплые и дружеские отношения, что сегодня является редкостью для беспринципного мира шоу-бизнеса.

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве, она несколько дней провела в коме. Ранее травмированную певицу нашли в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж Юрий Фирсов. Оба супруга были пьяны.

Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске и дебютировала на сцене в 1985 году. Через два года она записала свою самую известную песню — «Ягода-малина».