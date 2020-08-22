РИАМО - 22 авг. Эксперт по гаджетам Андрей Соловьев считает, что организм человека адаптировался к существованию в окружении разнообразных устройств, поэтому жизнь с беспроводными наушниками не является чем-то угрожающим, сообщает Nation News.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что беспроводные наушники опасны своим излучением электромагнитных волн вблизи головного мозга и могут вызвать опухоль.

«Мы живем в огромном количестве излучений совершенно разной длины и разной мощности. Сквозь нас все это проходит, и, начиная с появления сотовой связи, телефонов и всего остального человеческий мозг к этому уже примерно адаптировался. Насчет того, что Bluetooth-наушники как-то влияют на голову — мне кажется, что это все-таки сильно притянуто за уши», — сказал Соловьев.

По его словам, совершенно неважно, какие наушники использует человек — за пару сотен рублей или за десятки тысяч. Они отличаются исключительно звучанием самого звукового тракта, но никак не передатчиком.

Эксперт подчеркнул, что уши должны отдыхать от наушников в любом случае, нельзя использовать их очень долго.

«Послушал, вытащил, уши проветрились, отдохнул. Ушной канал должен проветриваться», — заключил специалист.