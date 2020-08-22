РИАМО - 22 авг. Презентация спортивных упражнений армейской тактической стрельбы пройдет на шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который состоится с 23 по 29 августа в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

«Основная наша цель — продемонстрировать новый вид военно-прикладного спорта. Мы готовим показательные упражнения, которые являются частью большой системы подготовки допризывной молодежи, российских военнослужащих и ветеранов вооруженных сил РФ», — отметил генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Упражнения будут продемонстрированы всем гостям в галереях многофункционального огневого центра (МФОЦ) парка «Патриот», добавил он.

По его словам, армейская тактическая стрельба объединяет несколько дисциплин — психологическая подготовка, тактика, огневая подготовка, рукопашный бой, метание различных видов ножей и саперных лопат, основы тактической медицины.

«Мы надеемся, что вскоре армейское тактическая стрельба станет неотъемлемой частью Всемирных кадетских игр. Пока в программе лишь международное военное пятиборье, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание, стрельба, волейбол, летний биатлон», — добавил Нестеров.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.