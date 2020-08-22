РИАМО - 22 авг. В столице назвали восемь самых лучших мест Восточного округа, где можно активно отдохнуть, а также погулять вместе с детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все для отдыха горожан сделали в Детском Черкизовском парке и набережной Шитова.

«Здесь (в парке) есть амфитеатр для массовых мероприятий и места для спокойного уединенного отдыха. Для собаководов оборудована площадка для выгула со спецоборудованием», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Детском Черкизовском парке есть профессиональное поле для регби, три игровые зоны для детей разных возрастов, площадки для игры в пинг-понг и занятий воркаутом, универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, а еще велодорожка.

На набережной Шитова сделали смотровые площадки, детские площадки, тренажерные зоны и площадку для воркаута, а также установили столики для игры в шахматы.

В Ивановском лесопарке можно найти необычное решение для прогулок по лесной части. Здесь соорудили экотропу, которая не мешает естественному росту травы и не боится подтоплений в дождливую погоду. Также в парке можно позаниматься на тренажерной площадке, а для малышей есть три игровые зоны.

Сквер на Лухмановской улице порадует гуляющих необычными полукруглыми скамейками. Здесь есть сцена, пергола. Для малышей оборудованы археологическая песочница, игровой корабль. Также сквер украсили фигурами сказочных персонажей.

В зоне отдыха на Щербаковской улице москвичи могут найти фонтан, три детские площадки и фигуру кролика из сказки «Алиса в Стране чудес». Для отдыха есть лавочки.

В Терлецком лесопарке можно увидеть 300-летние дубы, здесь же можно отдохнуть на песчаном пляже у пруда или покататься на лодке. Любители активного отдыха могут найти тут площадки для футбола, баскетбола и пляжного волейбола, теннисные корты и так далее. А для детей оборудовали игровую зону.

Парк «Южный» порадует посетителей скейт-парком, площадкой с трибунами для командных спортивных игр, а семьи с детьми смогут отдохнуть на игровой площадке. Есть место и для выгула собак.

Около дорожек Сиреневого бульвара есть новые удобные лавочки для отдыха гуляющих, также сделаны площадка для стритбола, повешены боксерские груши на стойках, есть столы для пинг-понга и воркаут-тренажеры. Для любителей экстремальных видов спорта сделан памп-трек.

Скульптура «Доярка» является достопримечательностью сквера на улице Красный Казанец. Также там есть детская игровая площадка и спортзона.