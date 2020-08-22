РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил жителей округа с Днем российского флага, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в Люберцах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню российского флага. Ружицкий посетил Центральный парк, где дал старт празднику.

«Россия - многонациональная страна. У нас есть своя символика, которую надо уважать, в том числе и флаг. Я поздравляю всех жителей Люберец с таким важным государственным праздником, как День российского флага», - сказал Ружицкий.

На площади у фонтана прошел флешмоб с российскими флагами. После этого Ружицкий совместно с депутатом округа Александром Мурашкиным и многодетной семьей Шевченко выпустил в небо триколор из воздушных шаров.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.