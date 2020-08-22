РИАМО - 22 авг. Неравнодушные пользователи уже перечислили более 1,6 миллиона рублей на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Проект стартовал 18 июля. Сбор средств проходит на краудфандинговой платформе planeta.ru и будет идти до середины сентября.

Ранее директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм сообщил, что из-за пандемии коронавируса столичный сад был закрыт в течение трех месяцев и в отсутствии посетителей понес серьезные финансовые потери. Он обратился ко всем посетителям и неравнодушным гражданам с просьбой помочь собрать необходимую сумму для организации осеннего мероприятия — около 4 миллионов рублей.

Пожертвование может сделать любой желающий, минимальная сумма — от 100 рублей. Деньги на текущий момент уже перечислили более 1,7 тысячи человек.

«Аптекарский огород» в Москве является самым старым ботаническим садом в России. Он был основан Петром I в 1706 году и является объектом культурного наследия регионального значения.