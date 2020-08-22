РИАМО - 22 авг. Специалисты «Мосводостока» устанавливают для водоплавающих птиц на городских прудах домики, также они занимаются обслуживанием и ремонтом сооружений, всего в городе установлены 52 таких домика, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чаще всего в мегаполисе можно встретить уток крякв, огарей, хохлатую чернеть и чомгу.

Домики и плавучие понтоны - это островки безопасности для водоплавающих птиц города, там могут укрыться взрослые утки и птенцы.

«На сегодняшний день такие жилища есть на 52 водоемах Москвы, в числе которых Цветковский, Красногвардейские, Головинские, Егерский и Гончаровский пруды», - уточняется в сообщении.

Число домиков для птиц зависит от площади и глубины водоема, а еще от наличия птиц. Все конструкции различаются по конфигурации, цвету и материалу. Домики могут изготовить из дерева, кирпича, пеноблоков, пластика или алюминия.

В зимний период птичьи домики забирают на хранение до весны. При необходимости в утиных шале проводят ремонт.

Установить домики для птиц на водоемах, где их еще нет, могут по просьбе жителей столицы. В июле по просьбе москвичей два домика появились на пруду Запятая. В 2020 году также были установлены убежища для птиц на Калитниковском, Амбулаторном, Чистых и Варшавских, Большом Очаковском прудах.