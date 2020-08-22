РИАМО - 22 авг. Россиянин Вадим Немков нокаутировал американца Райана Бэйдера на турнире по смешанным единоборствам Bellator 244 в США и стал новым чемпионом промоушена в полутяжелом весе, передает Газета.ru.

«Впервые в истории дивизиона обладателем титула стал российский боец. Немков забрал победу у Бэйдера и получил его пояс», — отмечается в материале.

Немков все время контролировал поединок и грамотно держал дистанцию, не давая американцу наносить удары. Кроме того, он регулярно сам наносил мощные удары в корпус и голову Бэйдера. Россиянин отправил американца в нокаут сокрушительным хай-киком, после чего несколько секунд добивал соперника. Судья был вынужден остановить бой.

Бэйдер потерпел первое поражение с января 2016 годо, когда он еще выступал под баннером UFC. До сих пор опытный боец владел поясами в двух весовых категориях — тяжелой и полутяжелой.