РИАМО - 22 авг. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что пандемия Covid-19 поставила мир перед риском голода «библейских масштабов».

Согласно данным ВПП, до пандемии коронавируса недостаток в питании на планете испытывали порядка 140 миллионов человек. Это число может вырасти до 270 миллионов (увеличение на 80%) голодающих после пандемии.

«Данные, которые у нас есть, указывают на настоящую катастрофу. <...> Мы оказались перед риском голода библейских масштабов. <…> Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут», — сказал Бисли в интервью ТАСС.

По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности организации в ближайшие полгода нужно почти 5 миллиардов долларов.

Бисли подчеркнул, что на данную сумму можно будет продолжать гуманитарную деятельность в 83 странах, находящихся в наиболее тяжелом положении, к которому привела нехватка продовольствия.

Он подчеркнул, что крайне сложная ситуация складывается в Латинской Америке — там число голодающих может вырасти на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост нуждающихся в еде прогнозируется на 135%, а в Южной Африке — до 90%.

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22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.