РИАМО - 22 авг. В московском метро с 24 августа можно будет купить маски по сниженной цене, их стоимость уменьшится с 15 до 10 рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Купить маски по сниженной цене с 24 августа можно будет на любой станции столичной подземки, в кассах на станциях Московских центральных диаметров и пригородных кассах электричек.

«Мы сделали маски еще доступнее - их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что носить маски в общественном транспорте города нужно обязательно.

«Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами», - заключил Ликсутов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.