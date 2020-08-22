РИАМО - 22 авг. В столице временно закрыли батутный парк «Небо» и кафе в торговом центре «Филион» из-за выявленных нарушений санитарной безопасности, направленных на профилактику распространения Covid-19, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Сотрудниками территориального отдела возбуждены административные расследования в отношении указанных хозяйствующих субъектов, в рамках которых установлены многочисленные нарушения как санитарно-эпидемиологических требований, так и мер санитарной безопасности, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

При проверке сотрудникам ведомства не представили документы, подтверждающие качество и безопасность спортоборудования батутного парка. Также на объекте не был организован входной фильтр для детей, термометрия не проводилась.

В помещении центра общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров установлены только две бактерицидные лампы, этого недостаточно, также не ведется журнал учета времени работы бактерицидных ламп. Кроме того, на объекте выявили и другие нарушения.

В кафе не созданы условия для соблюдения технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, нет помещений для обработки и зачистки овощей, обработки мяса, птицы, рыбы и изготовления кремовых кондитерских изделий.

«Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию», - добавляется в материале.

Также был выявлен еще ряд нарушений в заведении общепита.

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Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.