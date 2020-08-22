РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. С территории Малаховского лесничества подмосковных Люберец вывезли порядка 10 кубометров отходов, собранных во время субботника, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне на территории Малаховского участкового лесничества состоялся субботник.

«На уборку лесной полосы вышли порядка 20 неравнодушных люберчан, в числе которых - сотрудники администрации городского округа, депутаты местного совета депутатов, инициативные жители и участковый лесничий Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес». За несколько часов люберчане собрали около 10 кубометров отходов», - говорится в сообщении.

Мусор складировали в подготовленный контейнер.