РИАМО - 22 авг. На юго-западе столицы автомобиль Hyundai Solaris выехал на тротуар и сбил пешехода, пострадавший скончался от полученных травм, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«На улице Обручева, дом 38, неработающий мужчина 1989 года рождения за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением. Он выехал на тротуар, где сбил стойку с дорожным знаком и пешехода 1998 года рождения, который скончался на месте», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тело погибшего пешехода было направлено в Бюро судмедэкспертизы.

Представитель пресс-службы отметил, что по факту данной дорожной аварии организовали проверку.