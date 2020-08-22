РИАМО - 22 авг. Пассажиропоток столичного общественного транспорта может восстановиться на 90-92% до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Прогнозируем долгожданное восстановление пассажиропотока на общественном транспорте на 90-92% уже к декабрю», — говорится в сообщении.

По данным специалистов городского дептранса, на это есть несколько причин.

Уже в период с сентября по ноябрь те, кто работал на удаленке, вернутся в столичные офисы, а с ноября прогнозируется возвращение в город туристов и транзитных пассажиров.

С сентября по февраль горожане также начнут ездить на различные мероприятия, а с октября по декабрь вернутся те, кто до этого ездил на личном автотранспорте.

Все это способствует восстановлению пассажиропотока на уровень докоронавирусного периода.

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22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.