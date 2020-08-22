РИАМО - 22 авг. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала отказ отца от услуг скандального известного адвоката Эльмана Пашаева, пишет Газета.ru.

«Ну, наконец-то, Господи», — написала девушка в Twitter.

Ранее Ефремов заявил, что планирует отказаться от услуг своего защитника — адвоката Эльмана Пашаева, который известен своими неоднозначными высказываниями.

При этом артист отметил, что хочет оставить Пашаева и его партнера в качестве консультантов по делу и найти защитников «посильнее».

В начале июня Jeep Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова врезался в фургон службы доставки Lada на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Актеру грозит тюремный срок по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Свою вину артист не признает.