РИАМО - 22 авг. Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 687 новых случаев заболевания.

«Средний прирост новых случаев за сутки с начала августа отрицательный. Среднесуточный темп прироста случаев Covid-19 за две календарные недели составляет 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», – говорится в сообщении.

37,5% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 40,9% – от 46 до 65 лет, 13,8% – от 66 до 79 лет, 6% – старше 80 лет. Еще 1,8% – это дети.

Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с ними, на данный момент находятся под наблюдением врачей.

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Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.