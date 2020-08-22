РИАМО - 22 авг. Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» станет в этом году завершающим мероприятием губернаторского проекта «Лето в Подмосковье», на нем будет выбран лучший сыр страны, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль пройдет на территории сыроварни «Русский пармезан» в деревне Дубровское городского округа Истра с 27 по 30 августа. На фестивале пройдет конкурс «Лучший сыр России» - экспертное жюри выявит победителей в 12 номинациях. Кроме того, определится лучший сырный сомелье - десять специалистов по сыру будут соперничать в пяти дисциплинах.

«Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб, к нам едут свыше 300 фермеров из более чем 40 регионов страны. 700 сортов сыра отечественного производства можно будет продегустировать и забрать домой по самой привлекательной цене», - сказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Она отметила, что на фестивале для гостей представлены вина, колбасы, хлеб, молочная продукция, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, мука, другие продукты, а также ремесленная продукция.

«Мы ждем жителей и гостей Подмосковья все дни, но для тех, кто не привык к большому скоплению людей, лучше всего посетить фестиваль в четверг-пятницу, когда у нас ожидаются наименее загруженные дни», - подчеркнула Виртуозова.

Маленьких гостей фестиваля ждут развлечения на батутах и мастер-классы. Также будет работать большая зона фудкорта с разнообразными фудтраками, где можно попробовать вкусные блюда.

«Мы постарались сделать так, чтобы на нашем фестивале были максимально соблюдены требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Все, кто везет нам свою продукцию, должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции», - уточнил организатор фестиваля «Сыр. Пир. Мир» Олег Сирота.

Он добавил, что продавцы должны находиться за прилавками в масках и перчатках. Сами шатры будут отрытыми, проветриваемыми, оснащенными санитайзерами. Также возле павильонов на фестивале установят устройства для дезинфекции рук.

Посетителям мероприятия необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Вход на фестиваль бесплатный.