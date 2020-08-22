РИАМО - 22 авг. В столице за минувшие сутки подтвердили 687 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе выявили 256 513 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в РФ выявлен 4921 новый случай инфицирования, у 25,2% пацинетов не обнаружили клинических проявлений Covid-19. Также за сутки скончался 121 человек с коронавирусом, вылечились 6147 пациентов.

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 203 821 человека, скончались 4720 пациентов с подтвержденным Covid-19.

В общественных местах и транспорте в столице необходимо носить маски и перчатки. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

22 АВГУСТА

- Средний за сутки темп прироста случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,27%, количество выявляемых за сутки новых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

- За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 154 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 4 921 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 161 больной. В Москве - 687.

- В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека,всего врачи вылечили более 203 тысяч пациентов.

- В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 1094 человека.