РИАМО - 22 авг. В Богородском округе задержан 45-летний подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, в ближайшее время ему предъявят обвинение, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

19 августа в частном доме в поселке Обухово Богородского городского округа обнаружены тела 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины без видимых повреждений.

«Благодаря грамотно спланированной и успешно проведенной совместной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников удалось установить личность мужчины, причастного к совершенному преступлению. Им оказался 45-летний знакомый погибшего», - говорится в сообщении.

На допросе задержанный сообщил, что убийство совершил из-за личной неприязни к мужчине. Он выстрелил в спящего из пистолета, а затем задушил проснувшуюся от звука выстрела женщину.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, а также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

К настоящему времени следователями и криминалистами осмотрено место трагедии, допрашиваются свидетели, изъято оружие, назначен ряд экспертиз: баллистическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, трасологическая и две судебно-медицинские экспертизы.

Также проводится комплекс других следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.