РИАМО - 22 авг. В Реутове прошли предварительные заседания инициативных групп – кандидатов в общественные советы при городских парках, которые создадут по поручению губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«При парках Московской области появятся общественные советы, которые позволят получать обратную связь от местных жителей», – говорится в сообщении.

В Реутове будет сформировано два совета – при Центральном городском парке и при парке «Фабричный пруд». Позже ко второму совету присоединятся вопросы общественной территории за деловым комплексом «Мир» и будущего ландшафтного парка в микрорайоне 6А.

«В предварительных заседаниях приняли участие местные жители, блогеры, лидеры мнений, старшие по близлежащим к паркам домам», – отмечается в материале.

Кроме того, любой желающий стать членом одного из общественных советов может подать заявку на электронную почту: park@reutov.net, а также уточнить все интересующие детали. Составы общественных советов будут утверждены до конца сентября – в них войдут до 15 человек.

Советы будут принимать решения по содержанию инфраструктуры и техническому обслуживанию мест отдыха, решать вопросы досуга детей и молодежи, составлять расписание физических активностей и культурных мероприятий, выбирать поставщиков услуг и торговые организации для работы в парковых зонах.