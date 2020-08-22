РИАМО - 22 авг. В Государственном Кремлевском дворце 6 и 7 октября покажут постановки «Спящая красавица» и «Спартак», данные представления откроют сезон после затянувшегося из-за пандемии коронавируса перерыва, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый показ «Спящей красавицы» в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева состоялся во время гастролей в Каннах в 2004 году. Балетмейстеры хотели создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом музыку Петра Ильича Чайковского и хореографию Мариуса Петипа. Сам балет длится всего два часа — вдвое меньше традиционной постановки», - говорится в сообщении.

Спектакль «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна стал одной из самых масштабных постановок театра: для его создания задействовано шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 костюмов авторства Елизаветы Дворкиной, а сцены римского боя поставил профессиональный каскадер Александр Малышев.

Из-за ситуации с коронавирусом весной в Москве отменили проведение культурных, спортивных и других мероприятий, а также ввели ряд ограничений. На сегодняшний день практически все ограничения уже сняты.