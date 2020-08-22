РИАМО - 22 авг. Станцию метрополитена «Рижская» закрыли на год для ремонта, за это время там заменят три старых эскалатора и поставят один новый, что позволит на треть повысить пропускную способность станции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Три эскалатора были установлены более 60 лет назад и технически устарели. Эскалаторы нового типа изготовлены из современных негорючих материалов и соответствуют всем нормам безопасности. Кроме того, в них вмонтированы специальные щетки, которые защищают движущееся полотно от попадания мелких предметов и одежды», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также современные эскалаторы работают заметно тише и потребляют меньше энергии. Срок службы новых машин составит 50 лет.

На новых эскалаторах установят систему диагностики и мониторинга, а также специальные датчики, которые будут передавать информацию о работе в операционный пункт в режиме реального времени.

Еще на станции «Рижская» отреставрируют вестибюль. Ему вернут исторический облик. Будет восстановлено декоративное покрытие колонн, пола и потолка. Поскольку на станции действует только один выход, проводить ремонтные работы без ее закрытия невозможно.

Закрытие станции метро «Рижская» на год: каким транспортом пользоваться>>