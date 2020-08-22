РИАМО - 22 авг. На внутренней стороне МКАД легковая машина врезалась в остановившийся автомобиль, в результате произошедшего ДТП погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«21 августа в 21:30 на 20-м километре МКАД автомобиль Volvo, совершил столкновение с остановившейся в во втором ряду из-за неисправности Mercedes-Benz. В результате данного ДТП из Mercedes выпал пассажир, после чего на него совершила наезд автомобиль BMW», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

По его словам, в результате данного инцидента на нескольких полосах МКАД было ограничено движение транспорта.